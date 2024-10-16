Власти Пакистана решили активно привлекать российских туристов. Эту информацию подтвердил Российский союз туриндустрии после завершения первого Пакистано-российского торгово-инвестиционного форума, сообщает портал «Турпром». Как стало известно, во время форума обсуждались вопросы развития туризма и пакистанские туроператоры выразили заинтересованность в сотрудничестве с российскими коллегами для организации поездок.

Для увеличения потока туристов из России правительство Пакистана ввело возможность получения бесплатной онлайн-визы на срок до 90 дней, что должно значительно упростить въезд в страну и сделать ее более привлекательной для российских путешественников.

Хотя туристические поездки между Россией и Пакистаном пока организуются лишь несколько раз в год, интерес к этому направлению растет. Туроператоры с обеих сторон говорят о взаимной заинтересованности и перспективе увеличения числа туристов в будущем.

Распространенные опасения по поводу безопасности в Пакистане представители туристической отрасли считают преувеличенными. По их словам, туристические зоны страны достаточно безопасны, местное население отличается гостеприимством, а гостиничная инфраструктура, включая международные отели, находится на высоком уровне и обеспечивает комфортный отдых для гостей.

Таким образом, Пакистан делает ставку на улучшение своего имиджа как туристического направления и рассматривает Россию как важный рынок для привлечения путешественников.