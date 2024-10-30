Подразделения тульских десантников предотвратили прорыв украинской бронетехники в Глушковский район Курской области, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» активно подавляют попытки Вооруженных сил Украины пробиться через границу.

Как пояснили в Минобороны, во время одной из таких попыток беспилотники обнаружили украинскую бронетехнику, направляющуюся в сторону российских позиций. Артиллерийские расчёты «Гвоздик» нанесли удар с закрытых огневых рубежей, уничтожив несколько единиц техники ВСУ. Среди потерь украинской стороны — бронемашины советского и западного производства.

Тульские десантники ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника, стремящегося проникнуть на территорию Глушковского района.