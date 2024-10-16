Процентные ставки по рассрочке, предлагаемые крупными финансовыми учреждениями, могут достигать 60% годовых, заявил Александр Данилов, руководитель департамента регулирования Центрального банка России, на форуме «Финополис». Он отметил, что рассрочка фактически не отличается от кредита.

«Найти настоящую бесплатную рассрочку практически невозможно», — цитирует эксперта портал РБК.

По словам эксперта, многие рассрочки содержат скрытые условия. Например, если клиент не успевает оплатить вовремя, ему начисляют штрафы, а при просрочке начинает действовать процентная ставка. Данилов подчеркнул, что реальная стоимость рассрочки для клиента может доходить до 60% годовых. При этом потребители часто не осознают этого, так как обычно выбирают рассрочку на короткие сроки — один или два месяца. Он также обратил внимание на то, что подобные условия оказывают влияние на финансовое положение граждан, снижая их возможности для оплаты других кредитов или покупки продуктов.

Центральный банк России, по словам Данилова, анализировал не только небольшие компании, но и крупные сервисы, предлагающие рассрочку, и пришел к выводу, что ставка в 60% является рыночной нормой. Это подчеркивает необходимость введения соответствующего регулирования на данном рынке, считает он.

Однако представители бизнеса не согласились с его мнением. Олег Ряженов-Симс, руководитель сервиса рассрочки «Подели», принадлежащего Альфа-банку, заявил, что у ответственных операторов такие услуги действительно бесплатны. «Нет ни 60%, ни скрытых платежей», — отметил он, добавив, что при соблюдении условий договора клиент не сталкивается с дополнительными штрафами или процентами.

Директор по взаимодействию с государственными органами компании «Яндекс» Иван Семагин также выразил сомнение в рисках, связанных с расширением рынка рассрочки для финансовой стабильности. Он привел пример, что на данный момент портфель рассрочки составляет 20-25 млрд рублей, в то время как общий объем задолженности граждан перед банками достигает 37 трлн рублей. Рассрочка на короткие сроки, такие как два месяца, обычно действительно бесплатна. Однако он отметил, что существуют платные продукты, в частности, при необходимости продления срока рассрочки. Семагин добавил, что пользователи сами просят предоставить возможность продления рассрочки за отдельную плату, и бизнес не может проигнорировать этот запрос.

Банк России изучает вопрос регулирования рынка рассрочки с позапрошлого года. Один из рассматриваемых вариантов — применение тех же методов, что и для потребительских кредитов. Кроме того, обсуждается запрет на изменение стоимости товаров в зависимости от того, приобретаются ли они в рассрочку или за полную стоимость.

Еще один важный аспект — введение максимального лимита для рассрочки, при котором информация о ней не будет включаться в кредитную историю клиента. В проекте закона, который уже направлен в Государственную Думу, предлагается установить этот порог на уровне 15 тысяч рублей. Однако представители банковского сектора настаивают на повышении этого лимита до 60 тысяч рублей. Также Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупнейшие маркетплейсы и онлайн-магазины, предлагает вовсе отказаться от такого ограничения.

Вопрос о регулировании рассрочки остается актуальным, и его решение повлияет на многие сферы жизни потребителей и финансовых организаций.