В Ленинградской области произошла трагедия — трёхлетний мальчик скончался после того, как проглотил магниты. Инцидент случился в посёлке Петровское Приозерского района. Ребёнка доставили в тяжёлом состоянии в детскую больницу Санкт-Петербурга, однако в результате пяти дней лечения его жизнь спасти не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Магниты, попавшие в организм мальчика, вызвали серьёзные осложнения, которые привели к гибели ребёнка. Как сообщили следователи, семья, в которой рос мальчик, неполная, но характеризуется как благополучная. Мать находилась в декретном отпуске, а отец не был официально трудоустроен.

Этот случай не первый в регионе: в апреле 2024 года врачи смогли спасти двухлетнего мальчика, проглотившего более 100 магнитных шариков. Тогда операция продолжалась почти два часа и завершилась успешно.

Инциденты с проглоченными предметами, особенно магнитами, становятся всё более частыми и требуют повышенного внимания родителей к безопасности детей.