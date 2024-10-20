Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах, решил посетить ресторан сети «Макдоналдс» в Пенсильвании, где собирается встать за прилавок и приготовить картофель фри. Такой жест стал ответом на слова губернатора Миннесоты Тима Уолца, который поддерживает Камалу Харрис, соперницу Трампа.

Во время своего выступления Трамп заявил, что посетит ресторан, чтобы показать своё умение готовить картошку фри, и с иронией отметил, что это будет “в одном из мест в Пенсильвании”. Это заявление прозвучало после того, как Уолц попытался провести сравнение между Трампом и Харрис, указывая, что один из них работал в «Макдоналдсе», а другой вырос в роскоши. Уолц тем самым намекнул на состоятельную семью Трампа.

Трамп не остался в стороне и ответил, обвинив своего оппонента во лжи. По его словам, Харрис никогда не работала в «Макдоналдсе», а это всего лишь очередная попытка исказить факты.

Ранее на митинге в Пенсильвании Трамп призвал своих сторонников поддержать его и выразить недовольство Камалой Харрис на выборах.