Появление Cybertruck на рынке сопровождается целым рядом проблем, связанных не только с производством, но и с выполнением данных ранее обещаний. Изначально Tesla заявляла о выпуске пикапа по цене, которая могла бы привлечь широкую аудиторию. Однако планы изменить пришлось. Модель с одним мотором, которая должна была стоить меньше 40 тысяч долларов, так и не увидела свет. В то же время полноприводная версия, обещанная по цене в пределах 50 тысяч долларов, оказалась значительно дороже — на 30 тысяч долларов больше. А тем, кто хочет обзавестись аккумулятором с увеличенной ёмкостью, придётся раскошелиться на дополнительные 16 тысяч долларов.

При этом на горизонте замаячила новая задержка. Tesla перенесла выпуск версии с увеличенным запасом хода на середину 2025 года, что стало неожиданностью для многих. Изначально компания обещала, что пикап сможет проезжать до 756 километров на одной зарядке, но вскоре цифры пересмотрели, и теперь это значение составляет 716 километров. Причины такого изменения пока не раскрыты, однако производитель всё же утверждает, что трёхмоторная модель пикапа сможет проезжать до 708 километров.

Стоит отметить, что в недавнем прошлом Tesla уже столкнулась с тем, что не смогла выполнить свои обещания по срокам и ценам. Клиенты ожидали более доступных вариантов пикапа, но с каждым пересмотром ценовая планка поднималась всё выше, что вызвало разочарование у многих. Несмотря на это, компания продолжает двигаться вперёд, стремясь преодолеть трудности и представить на рынок пикап, который будет востребован у покупателей.

Процесс работы над Cybertruck остаётся непростым. Сначала были задержки с началом продаж, теперь задерживается выпуск модификаций с расширенными возможностями. Тем не менее, Tesla не теряет оптимизма и продолжает делать шаги к тому, чтобы оправдать ожидания своих клиентов и создать продукт, который сможет закрепиться на рынке.