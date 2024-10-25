Специалисты по кибербезопасности объяснили, как мошенники обманом побуждают людей перезванивать им. Вместо прямого звонка злоумышленники используют хитрый прием: короткий сброс звонка или СМС с текстом о якобы пропущенном вызове. Это заставляет человека думать, что ему пытались сообщить что-то важное, и в результате перезванивать.

Такой подход позволяет мошенникам обходить автоматические блокировки от операторов связи, затрудняя их выявление. Кроме того, аферисты в этом случае не связываются с абонентом. Ситуация выглядит таким образом, будто бы он сам повонил.

Чтобы защититься, эксперты советуют проверять список пропущенных вызовов: если номер из СМС не фигурирует в списке, лучше не перезванивать — скорее всего, это уловка.