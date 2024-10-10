Танк Т-72Б3М, принадлежавший “Южной” группировке войск, получил 19 попаданий во время боя в зоне спецоперации, но, несмотря на это, экипажу удалось выполнить задачу и вернуться невредимыми. Об этом рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным “Зубр”.

Этот танк ранее участвовал в соревнованиях по танковому биатлону и одерживал победы. После соревнований машина была передана “Зубру”, и, по его словам, она проявила себя не только на полигоне, но и в реальных боевых условиях. «Танк выдержал 19 прямых попаданий и продолжил выполнение боевой задачи, нанеся существенный урон противнику», рассказал танкист.

Противник применял различные виды оружия, в том числе противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). В результате атак были повреждены несколько элементов машины: три гусеничных катка, место посадки водителя, пробита башня, а также разбит триплекс. Несмотря на повреждения, бойцы смогли восстановить танк прямо во время боя.

Один из дронов-камикадзе противника также пробил башню танка, целясь в командира экипажа. Однако вовремя сработала система пожаротушения, и пожар был ликвидирован, не дав боекомплекту взорваться. По словам “Зубра”, этот баллон с огнетушащим составом спас жизнь экипажу и сохранил машину.

Танкист также отметил, что многие попадания пришлись по “мангалу” дополнительной защите танка от дронов. Несмотря на все попытки врага вывести машину из строя, танк остался на ходу и вернулся на базу. “Эта машина выполнила свою задачу, защитила экипаж и спасла нас”, заключил “Зубр”.