Представители Русской Православной Церкви объяснили, какие традиции, связанные с поминками, не являются обязательными для соблюдения верующими. Со временем ритуалы, предназначенные для почтения памяти умерших, обросли суевериями и ненужными элементами, которые не имеют отношения к православной вере.

Например, обычай завешивать зеркала после смерти человека не имеет реального смысла. По учению Церкви, душа умершего в течение 40 дней пребывает в состоянии, в котором видит и рай, и ад, и присутствие зеркал в доме никак на это не влияет. Также нет причин беспокоиться о месте, где находится тело покойного, так как с момента смерти оно утрачивает своё духовное значение.

Ещё одним распространённым суеверием является оставление еды на могиле. Этот обычай имеет языческое происхождение, и православие его не признает. Единственной правильной формой помощи душе усопшего является искренняя молитва, а не подношения на кладбище, передает “Медиапоток”.

Священники также развеяли несколько других мифов, связанных с поминальными традициями. Не стоит отказываться от использования вилок за поминальным столом, оставлять окна и двери открытыми на протяжении трёх дней после смерти, а также избегать визитов на кладбище для беременных женщин и детей. Все эти практики не имеют отношения к православной вере и не являются обязательными.

Вместо соблюдения суеверий, Церковь призывает к искренней молитве и осмысленному почтению памяти умерших без лишних обрядов и ритуалов, не имеющих христианских корней.