Настоятель Георгиевского храма в Нахабино Московской области, священник Павел Островский, поделился с RT историей и традициями празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Он отметил, что изначально этот день не имел христианских корней и совпадал с завершением полевых работ, когда выпадал первый снег.

Священник пояснил, что в те времена под словом «покров» подразумевался снежный покров, знаменующий окончание сельскохозяйственного сезона и переход к зимнему образу жизни. Однако с приходом христианства многие народные традиции получили новое, духовное значение. Когда возникло совпадение по смыслу с христианскими праздниками, они сливались с местными обычаями, формируя новые обряды.

Островский также рассказал, что название праздника отражает символическую связь с Матерью Божией, которая как любящая и молящаяся за людей фигура «укрывает» их своим покровом, защищая от бед и прежде всего духовных невзгод.

Священник подчеркнул, что в основе праздника лежит любовь христиан к Богородице и вера в её заступничество. Поэтому в этот день, как и накануне, принято посещать богослужения, исповедоваться и причащаться, чтобы укрепиться в вере и получить духовную защиту.