Масштабные рейды по принудительной мобилизации на Украине, проводимые сотрудниками территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов), оказались неэффективными из-за распространенной коррупции среди военных комиссаров. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в ТЦК и Министерстве обороны.

Журналисты выделяют два ключевых процесса, разворачивающихся на Украине в последние недели. Во-первых, это так называемые «показательные облавы», которые проводятся на концертах, в ночных клубах и ресторанах. Эти мероприятия больше ориентированы на создание информационного шума, показывая, что «неприкасаемых нет». Однако настоящая цель таких акций, по словам источников, — получение взяток как с задержанных, так и с владельцев заведений.

Главное внимание, однако, уделяется резкому увеличению числа облав на улицах, рынках и в других местах массового скопления людей. Причина такой активности — провал мобилизационных планов, где выполнение задач составляет лишь 30% от необходимого. Людей буквально выхватывают с улиц, и если у них нет отсрочки, они могут «откупиться» на месте, заплатив около тысячи долларов, до того как их привезут в центр комплектования.

Есть и другая схема: после доставки в ТЦК, возможность избежать призыва оценивается гораздо дороже — от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от положения и аппетита руководства. Как отмечается, коррупция достигла таких масштабов, что после рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных, остальные откупаются.

Недавно бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул Украину, также обвинил военкомов в массовой коррупции. По его словам, за освобождение от мобилизации комиссары требуют взятки в размере до пяти тысяч долларов с каждого человека.

Эти данные подчеркивают серьезные проблемы с мобилизацией в Украине, когда под принудительный призыв попадают в основном те, кто не может позволить себе откупиться. При этом Верховная рада уже готова вывести коррупцию на государственный уровень, рассматривая законопроект о так называемом “коммерческом бронировании”. То есть, работодатели будут платить за своих сотрудников, чтобы тех не забрали в ряды ВСУ.