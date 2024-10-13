Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что стремление к установлению добрых отношений с Россией после холодной войны было правильным шагом для Запада. Об этом сообщает издание Spiegel.

По словам Столтенберга, несмотря на текущие сложности, улучшение отношений с Москвой всегда было разумным выбором. Он отметил, что Запад и сейчас должен избегать ситуаций, которые могут привести к недопониманию с российской стороной.

Он также подчеркнул, что современный мир столкнулся с новыми вызовами и стал более нестабильным, чем во времена холодной войны, когда, несмотря на противостояние СССР и Запада, обе стороны старались не допустить прямого военного конфликта, осознавая риски ядерного оружия.