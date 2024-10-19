В декабре прошлого года российские военные спасли украинскую военнослужащую на поле боя в Херсонской области и теперь она надеется попасть домой в ходе обмена пленными. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, после спасения женщине был присвоен статус военнопленной, и сейчас она находится на территории России. Военнослужащая выразила желание быть включенной в списки на обмен, и теперь ожидает, когда это произойдет.

История началась в конце прошлого года, когда российские солдаты обнаружили раненую девушку, брошенную своими сослуживцами на поле боя. Во время столкновения подразделения морпехов и десантников РФ разгромили украинские войска под Крынками.

Украинка получила ранение и поэтому ее бросили бегущие с поля боя боевики. Девушка заметила российский беспилотник и попросила о помощи, подав ему сигнал. Российские бойцы откликнулись на ее призыв и доставили женщину в безопасное место, где она получила необходимое лечение в военном госпитале.