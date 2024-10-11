Британский стриминговый сервис OnlyFans с момента своего запуска выплатил создателям контента более 20 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Эти выплаты охватывают период с 2016 года, и за это время более 4 миллионов авторов получили свои заработки через платформу.

С 2021 года компания расширила свои возможности, предоставляя гранты музыкантам, стремясь выйти за рамки порнографического контента, с которым сервис был изначально ассоциирован, рассказал портал РБК.

Генеральный директор OnlyFans Кейли Блэр заявила, что пользователи ценят платформу за её гибкость, позволяющую заказывать уникальный контент и общаться с его авторами. По её словам, основной доход сервис получает через подписки и платные мероприятия, а более половины доходов приходится на микротранзакции.

Несмотря на свою известность как платформа для контента для взрослых, OnlyFans привлекает и другие категории авторов — от музыкантов и тренеров по фитнесу до экспертов по бизнесу. Подписчики могут оплатить доступ к контенту через ежемесячные подписки или единоразовые платежи за отдельные видео, а также оставлять авторам чаевые. Стоимость подписки варьируется от 5 до 50 долларов в месяц, при этом 80% заработка получает автор, а оставшиеся 20% идут сервису.

Во время пандемии COVID-19 платформа резко увеличила свою популярность, что привело к семикратному росту транзакций и выручке. За 2020 год доход компании увеличился на 553%, достигнув 281 миллиона фунтов.

В 2021 году OnlyFans временно пытался запретить размещение порнографического контента под давлением банковских и платёжных систем, однако спустя всего шесть дней отозвал своё решение, заявив о получении гарантий поддержки для сообщества авторов.

Весной прошлого года платформа объявила о прекращении обслуживания российских авторов и заморозке их учётных записей, что также повлекло ограничение транзакций для пользователей, принимающих платежи из России.