В Долгопрудном, Московская область, произошла трагедия: соседский конфликт закончился стрельбой, в результате которой погиб мужчина, а его жена получила ранения. По информации Следственного комитета, инцидент произошёл на почве многолетних разногласий между соседями из-за парковки.

Согласно версии следствия, 52-летний житель микрорайона Шереметьевский несколько раз выстрелил в супружескую пару, проживающую неподалёку. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Его жена, несмотря на ранение в ногу, смогла сбежать от стрелка в лес, где её позже обнаружили и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Предполагается, что мотивом нападения стал затяжной спор из-за парковочного места. На месте преступления следователи обнаружили пять гильз и начали расследование, возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся убийства и покушения на убийство двух и более лиц. Для установления точных обстоятельств случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело стрелявшего было найдено неподалёку с огнестрельным ранением головы, что указывает на самоубийство после совершённого преступления. Как утверждает телеграм-канал Mash, злоумышленник заранее поджидал супругов на улице, пока те гуляли с собакой, а затем открыл огонь.

Этот инцидент шокировал местных жителей, и расследование продолжает выяснять все детали произошедшего.