Молдавские президентские выборы, по мнению Маргариты Симоньян, лишь формально напоминают демократический процесс. Глава RT и медиагруппы “Россия сегодня” заявила, что в стране практически устранены все оппозиционные силы и независимые СМИ.

Симоньян подчеркнула, что Молдавия становится ещё одной “антироссией”. По её словам, нынешнее голосование за поправки в Конституцию, которые могут привести к вступлению страны в Европейский союз, было навязано народу. При этом выборы, по её мнению, далеки от честности: гражданам Молдавии, проживающим в Москве, предоставили лишь два избирательных участка, несмотря на тысячи желающих проголосовать.

Она выразила уверенность, что власти страны осознанно ограничили голосование для молдаван за границей, так как предвидят их выбор. По словам Симоньян, это ещё один шаг на пути превращения Молдавии в антироссийский плацдарм.

Также она отметила, что будет следить за развитием ситуации, надеясь, что жители Молдавии сделают правильный выбор.

На фоне этого наблюдатели сообщили о более чем 660 нарушениях на выборах, что вызывает сомнения в их справедливости и прозрачности.