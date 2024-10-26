Чрезмерно бдительные общественные деятели ухитрились обнаружить в классическом произведении Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» пропаганду ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское и террористическое движение).

Они подали в Министерство культуры России заявление, в котором прояснили, что высказывание «по усам текло, а в рот не попало» как бы намекает на гомосексуальные отношения. Что недопустимо и противоречит законодательству. Однако известный адвокат Александр Добровинский раскритиковал рвение активистов и подчеркнул, что такое понимание текста не учитывает исторический и культурный контекст, передает портал Life.ru.

Добровинский пояснил, что в сказках Пушкина часто встречаются сцены, где герои отказываются от угощений, делая вид, что они едят, чтобы защититься от нечистой силы, так как, согласно старинным поверьям, пища и напитки могли служить проводником в мир мёртвых. По его мнению, чтобы правильно понять смысл, необходимо глубже вникать в традиции и литературные образы, а не делать поспешные выводы.