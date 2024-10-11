Серия взрывов произошла в нескольких областях Украины, сообщают местные СМИ. Одним из пострадавших районов стал город Вышгород, расположенный в Киевской области неподалеку от столицы страны. В населенном пункте располагается важный инфраструктурный объект — Киевская гидроэлектростанция.

Кроме того, инциденты зафиксированы в Черкасской области, где первые взрывы раздались около 2:55 по московскому времени, а через полчаса была слышна новая серия. В это время в регионе уже действовало предупреждение о воздушной тревоге.

Также о взрывах сообщается и в Полтавской области, где жители также находились в режиме тревоги. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно о повреждении электроподстанции в Одессе и проблемам со светом у части жителей города.