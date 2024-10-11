В Одессе электрическая подстанция получила ряд повреждений после серии взрывов, сообщает «Страна.ua». Журналисты отмечают, что в связи с инцидентом возможны перебои в подаче электроэнергии по всему городу. Местные власти пока не сделали официальных заявлений о случившемся, а информация о пострадавших отсутствует.

Согласно сообщениям, удар пришёлся на подстанцию в пригороде Одессы, что может вызвать временные отключения электричества в разных районах города. В регионе продолжают звучать сигналы воздушной тревоги, что свидетельствует о продолжающейся угрозе.

Ранее аналогичные инциденты произошли в Николаеве, где в ночь на 5 октября также раздались взрывы. По словам мэра Александра Сенкевича, был повреждён один из объектов инфраструктуры, однако точные детали он не раскрыл.

До этого в Сумской и Харьковской областях под обстрелами оказались энергетические подстанции, что привело к сбоям в энергоснабжении. Министерство энергетики Украины сообщило, что взрывы также нанесли ущерб объектам в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики и Херсонской области. В результате аварий произошли отключения линий электропередач, обесточены подстанции и выведено из строя оборудование.

Этот инцидент стал ещё одним ударом по критической инфраструктуре Украины, что может усугубить проблемы с энергоснабжением в ряде регионов.