В одном из домов в штате Джорджия произошла удивительная и одновременно жуткая история. Семеро злоумышленников, пробравшихся туда в поисках легкой наживы, обнаружили нечто, что перевернуло их планы. Дом, казавшийся заброшенным, оказался местом последнего пристанища 71-летнего мужчины, чьё тело за несколько месяцев после смерти превратилось в мумию. Вместо того чтобы уйти, воры приняли неожиданное решение — они решили остаться, рассказал портал Lenta.ru.

Этот пенсионер, как выяснилось позже, умер естественной смертью еще в начале лета, но никто не заметил его исчезновения. Воры, наткнувшись на останки мужчины, не стали испугавшись бежать, а наоборот, поселились в его доме. В течение нескольких недель они активно пользовались его финансовыми ресурсами, снимая деньги с кредитных карт и подделывая чеки. Детектив округа Кобб Дэниел Годуто позже признался, что не может точно сказать, как долго преступники жили в этом доме, но упомянул, что мумия находилась в ванной комнате.

Выявить нарушителей помог случайный визит полицейских, которые приехали проверить дом. Когда они вошли внутрь, сразу поняли, что что-то не так: комнаты были перевернуты, вещи валялись в беспорядке, а атмосфера дома намекала на недавнее присутствие посторонних. Обнаружив мумию владельца, они немедленно сообщили о происшествии своим коллегам. Детективы сразу поняли, что в доме орудовали преступники, и вскоре обнаружили, что злоумышленники также угнали автомобиль погибшего.

Реакция полиции была молниеносной: уже через сутки все семеро подозреваемых были задержаны. Параллельно с этим велись поиски возможных родственников пенсионера, но вскоре стало ясно, что все члены его семьи давно ушли из жизни. Этот случай вызвал широкий резонанс в округе и стал еще одним примером необычных преступлений, которые иногда могут оставаться скрытыми до вмешательства полиции.