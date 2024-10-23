Исследователи сделали невероятный шаг в медицине, вернув людям зрение с помощью ретинального импланта PRIMA. Разработка, представленная компанией Science Corporation, дала слепым пациентам возможность снова видеть, и даже читать, что стало настоящим прорывом. Газета Science опубликовала результаты клинических испытаний, подтвердивших эффективность устройства.

Руководитель проекта, профессор Франк Хольц, отметил, что восстановление зрения у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией стало возможным впервые. По его словам, ранее подобные случаи считались неизлечимыми, но современные технологии сделали то, что раньше казалось невозможным.

Имплант помог пациентам настолько хорошо видеть, что они смогли читать тексты — некоторые из них делали это с лёгкостью, что стало удивительным достижением в лечении слепоты.