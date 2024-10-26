Китайские учёные из Университета Циндао, Университета Южного Китая и других научных институтов выявили механизмы, которые помогают тихоходкам справляться с высокими дозами радиационного излучения. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science.

Тихоходки — микроскопические организмы, известные своей стойкостью к экстремальным условиям. Эти крошечные существа способны переживать как критически низкие, так и чрезвычайно высокие температуры, выдерживать отсутствие воды, интенсивную радиацию и даже условия космического вакуума.

В ходе исследований учёные обнаружили новый вид тихоходок в китайской провинции Хэнань, назвав его Hypsibius henanensis. Анализируя геном этого вида, исследователи выявили 14 701 ген, из которых 30% оказались уникальными для H. henanensis.

Чтобы изучить защитные способности тихоходок, учёные подвергли их воздействию гамма-лучей, начиная с низких и заканчивая высокими дозами радиации. Эксперименты показали, что у тихоходок 2801 ген участвует в восстановлении повреждённой ДНК. Удалось выделить три ключевых механизма, благодаря которым эти организмы выживают в условиях радиации.

Первый механизм заключается в быстрой регенерации ДНК после повреждений, вызванных ионизирующим излучением, благодаря уникальному белку под названием TRID1, который присутствует только у тихоходок.

Второй механизм активирует специальный ген под воздействием радиации. Этот ген вызывает образование двух белков, важных для синтеза АТФ в митохондриях, которые, как оказалось, также участвуют в восстановлении ДНК у тихоходок.

Третья линия защиты H. henanensis включает производство большого количества антиоксидантных белков, которые эффективно нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая их разрушительное воздействие на клетки.