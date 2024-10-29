Саперы из подразделения «Восток» сообщили, что украинские военные под Угледаром, в Донецкой народной республике, начали использовать для минирования обычные бытовые предметы, такие как рюкзаки и пауэрбанки, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Заместитель командира саперного взвода с позывным Партизан рассказал о случае с заминированным рюкзаком, который был найден в позиции украинских военных. Он пояснил, что такие предметы могут показаться безобидными, но их открытие или включение представляет смертельную опасность.

«К примеру, обычный пауэрбанк может быть заминирован, и его категорически нельзя включать», — отметил Партизан.

Хотя ВСУ отступили от Угледара, они продолжают минировать подходы и дороги к городу. Эти мины сбрасываются с беспилотников, что позволяет украинским военным дистанционно затруднять передвижение российским силам.

Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы юго-западнее Угледара обнаружили тайник с боеприпасами, где были найдены боевые заряды, в том числе для западных гранатометов и взрывные устройства.