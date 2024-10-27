На предстоящей неделе россиян ожидает необычный рабочий график – с 28 октября по 2 ноября им предстоит провести в офисах и на предприятиях шесть дней подряд. Такой режим станет самым длительным рабочим отрезком за весь 2024 год, и связан он с переносом выходных в связи с празднованием Дня народного единства.

По обновленному производственному календарю, выходной, ранее назначенный на субботу, 2 ноября, россияне “отгуляли” еще во вторник, 30 апреля. В результате они проведут шестидневную рабочую неделю, которая завершится в субботу. В этот день предусмотрено сокращенное рабочее время в соответствии с трудовым законодательством.

График работы в ноябре на праздничные дни будет таким:

– С 28 октября по 2 ноября (понедельник — суббота) — рабочие дни;

– 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) — выходные;

– С 5 по 8 ноября (вторник — пятница) — снова рабочие дни.

Особо стоит отметить и новогодние каникулы, которые начнутся с 29 декабря и продлятся 11 дней. Это предоставит многим россиянам возможность не только полноценно отдохнуть, но и провести больше времени с семьей и близкими. Данный график актуален для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе.