Ночью 25 октября российская армия нанесла массированный удар по Киеву, запустив на столицу Украины около 20 беспилотников. По сообщениям военных корреспондентов из Telegram-канала «Русская весна», эти дроны были направлены на объекты, используемые в интересах ВСУ. Атака вызвала многочисленные пожары в разных районах города, многие из которых начались из-за детонации после прилёта БПЛА.

Одно из мест падения обломков зафиксировано в Дарницком районе, где также вспыхнул пожар. Местные ресурсы публиковали кадры взрывов и последующих возгораний, а киевские власти подтвердили возникновение пожаров в нескольких местах города.

Помимо столицы, под ударами российских сил оказался населённый пункт Разлив, расположенный примерно в 20 километрах от Курахово. Здесь российские ВКС использовали авиабомбу ФАБ-3000 для атаки на временную базу ВСУ, что привело к гибели не менее 30 украинских бойцов. Также 24 октября российская армия провела серию бомбардировок на Кураховском направлении, разрушив базу операторов дронов ВСУ, что привело к потерям в количестве около 50 человек.