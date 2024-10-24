На просторах интернета появились видео, на которых запечатлены последствия боевых действий в селе Ольговка Курской области. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На записи, сделанной российским военным, видны разрушенные дома, следы ожесточенных боев и уничтоженная техника противника. По краям дороги лежат тела украинских солдат. Один из бойцов ВС РФ, комментируя увиденное, отметил: «И незачем было приходить на нашу землю».

В другом фрагменте видео, снятом в лесополосе, российский солдат показывает тела военнослужащих ВСУ, укрывшихся под кустами. Он подчеркивает, что встретил тех, кто пришел в Курскую область с агрессивными намерениями.

Село Ольговка, находящееся в Кореневском районе Курской области, ранее стало местом ожесточенных боев, где около 1500 солдат ВСУ оказались в окружении. По информации от военкоров, российские силы освободили населенный пункт, однако официального подтверждения от Министерства обороны на момент публикации не поступило.

В сводках Минобороны сообщалось, что на курском направлении украинские силы понесли значительные потери, превышающие 26 тысяч человек.