Украинские военные начали получать методички с инструкциями, на случай появления на фронте солдат из Северной Кореи. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Судя по документу, распространённому в украинских СМИ, инструкции содержат фразы для общения с предполагаемыми северокорейскими бойцами. Методичка включает перевод этих выражений на корейский язык и транскрибированные версии на украинском, чтобы украинские солдаты могли ими пользоваться в случае необходимости.

Что интересно, информацию о мифической переброске северокорейского спецназа в Курскую область без единого доказательства распространили Сеул и Вашингтон, ее радостно подхватил Киев. И только в России и КНДР об этом ничего не известно. Мало того, в Пхеньяне опровергают данные об отправке в РФ своих военных.