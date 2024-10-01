Дрон-камикадзе “Ланцет” нанес удар по железнодорожному составу, который доставлял боеприпасы и вооружение боевикам ВСУ в Курской области. Он точно поразил локомотив и обездвижил грузовой поезд, рассказал Telegram-канал “Военкоры Русской весны”.

Произошло это в Краснополье Сумской области, из которого Киев как раз атакует курский регион России. Военные корреспонденты рассказали, что после удара по локомотиву “Ланцетом” состав остановился, затем его добили, не позволив обеспечить снабжение войск протиника.

Ранее в Николаевской области ракета оперативно-тактического комплекса “Искандер” уничтожила эшелон из 12 вагонов с боеприпасами ВСУ. По имеющейся информации, он перевозил до 1300 тонн артиллерийских снарядов и ракет. После попадания по составу началась детонация и крупный пожар.