В сети появились кадры, запечатлевшие момент удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному составу в Николаевской области. Видео было размещено в Telegram-канале «Изнанка». На записи видно, как ракета попадает в последний вагон поезда, что вызывает мощную детонацию и пожар перевозимого груза.

По информации источника, в результате удара были уничтожены 12 вагонов, наполненных боеприпасами. Удар пришелся по территории рядом с населенным пунктом Казанка. Власти Николаевской области подтвердили возгорание на объекте, относящемся к критической инфраструктуре, однако конкретную информацию о том, какой объект пострадал, пока не сообщили.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве, Сергей Лебедев, ранее заявил о серии ночных атак российских войск по целям в Киевской области, включая Белую Церковь. Также в ночь на 30 сентября украинские источники сообщили о множественных взрывах в столице. Жители Киева сообщали о воздушной тревоге и десятках беспилотников, замеченных над городом. В это время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о пожаре на одном из важных объектов региона.