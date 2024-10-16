Рост цен на сливочное масло в России вызван рядом факторов, среди которых увеличение затрат на производство, подорожание импортных сырьевых материалов, рост стоимости упаковки и логистики, а также значительные наценки торговых сетей. Как сообщил заместитель председателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, себестоимость масла продолжает расти из-за увеличения расходов на молочные жиры и сырое молоко, а также на доставку и упаковочные материалы.

Особенно заметен рост цен на импортные компоненты, используемые в производстве масла. За 2023 год сырье подорожало на 10–20%, логистические расходы увеличились на 30–35%, а упаковка — на 10–15%. Кроме того, значительную долю в итоговой стоимости масла составляют наценки торговых сетей, которые в среднем превышают 70%, что делает продукт еще дороже для потребителей.

По данным Леонова, в начале октября средняя цена на сливочное масло в рознице достигла 1040,7 рубля за килограмм, что на 20,4% больше, чем в начале года. В оптовом сегменте стоимость масла составила 606,4 рубля за килограмм. Также он упомянул, что к удорожанию продукции привели проблемы с обслуживанием зарубежного оборудования и нехватка квалифицированных кадров, что тоже не стоит игнорировать.

Министерство сельского хозяйства внимательно следит за ценами на основные продукты, включая сливочное масло. Представители ведомства отметили, что повышение цен связано с увеличением спроса на молочные товары, а также общим ростом стоимости на сырье. Для того чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дефицита, на российский рынок увеличивается поставка масла из дружественных стран.

Согласно данным Росстата, с начала 2023 года розничные цены на сливочное масло выросли на 17,96%, причем только в августе и сентябре прирост составил 7,98%. В первые недели октября цены поднялись еще на 1,6%. Таким образом, потребители продолжают ощущать на себе давление роста цен, вызванного как внутренними, так и внешними экономическими факторами.