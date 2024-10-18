Рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро, согласно данным Центрального банка России, опубликованным на 19 октября. Курс американской валюты снизился на 0,73 рубля и составил 96,42 рубля, а евро подешевел на 0,9 рубля, достигнув отметки 104,86 рубля.

Эксперты связывают укрепление российской валюты с недавними изменениями в торговле. Как отметил главный аналитик портала Банки.ру Богдан Зварич, прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке вызвало изменения в методике расчета курсов доллара и евро Центробанком. Теперь для определения официальных курсов валют регулятор опирается на данные, предоставляемые банками и цифровыми платформами внебиржевых торгов.

В то же время, юань продолжает торговаться на Московской бирже, и его курс определяется традиционным образом, на основе биржевых данных.