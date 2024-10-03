Российские войска добились значительного прогресса в районе Лисичанска, создавая полуокружение для украинских подразделений. Это существенно усложняет их отступление по открытым, подверженным обстрелу маршрутам, сообщает ТАСС.

После освобождения Верхнекаменского украинские силы оказались в окружении в районе Белогоровки и западнее Лисичанска. Военный эксперт Андрей Марочко пояснил, что практически все пути для отступления подвергаются интенсивному обстрелу со стороны российских войск. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями и украинскими формированиями составляет около восьми километров, что значительно затрудняет эвакуацию.

Газета «Взгляд» сообщает, что российские солдаты продолжили наступательные действия под Макеевкой, заняв стратегически важные высоты юго-западнее населенного пункта. Благодаря этим действиям российские военные смогли отбить более двадцати атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики, уничтожив свыше 11 тысяч украинских солдат и наемников.

Кроме того, российские войска начали формировать огневую ловушку возле Северска в Донецкой народной республике, нацеленную на дальнейшее пресечение украинских действий. Эти шаги демонстрируют усиление давления на украинские подразделения и стремление российской армии закрепить свои позиции на ключевых направлениях фронта.

Ранее стало известно, что в результате террористического обстрела Белгородской области со стороны ВСУ погибли 4 мирных жителя. Еще 24 человека пострадали, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.