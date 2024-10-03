В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за минувшие сутки погибли четыре человека, еще 24 жителя региона получили ранения. Об этом сообщают местные власти.

Среди пострадавших — люди с травмами различной степени тяжести. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что помощь пострадавшим будет оказана в полном объеме.

“Страшный вчера день был для всей Белгородской области. 4 человека, мирных жителя, погибли от [агрессии] Вооруженных сил Украины, 24 мирных жителя получили ранения”, цитирует главу региона агентство ТАСС.

По данным оборонного ведомства, ВСУ использовали беспилотники для атак, которые затронули сразу несколько российских регионов. Всего было зафиксировано 113 дронов, которые украинские силы пытались направить на российскую территорию.

Ситуация остаётся напряжённой, а власти продолжают принимать меры для защиты мирного населения и предотвращения дальнейших атак.