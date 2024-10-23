Спустя почти 20 лет после закрытия кредита жительница Якутии неожиданно получила требование погасить старый долг. По данным Telegram-канала «Якутск Вечерний», речь идет о судебном приказе, который обязует её выплатить около 50 тысяч рублей, хотя все обязательства перед банком заемщица выплатила.

История началась в 2000-х годах, когда женщина оформила займ в одном из финансовы учреждений. Она успешно погасила задолженность и думать забыла о кредите. Однако в 2024 году ей напомнили о нем – поступило официальное требование оплатить якобы оставшийся долг.

Теперь женщина намерена оспорить этот судебный приказ, чтобы аннулировать долг. Если ей удастся это сделать, организация, заявившая о задолженности, сможет обратиться в суд с иском.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил помечать заемщиков, имеющих долги в разных кредитных учреждениях. Это, по их мнению, должно помочь предотвратить банкротства граждан. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме весной 2025 года.