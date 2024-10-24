Откладывать постановку финансовых целей и накопление средств на потом — не лучшая стратегия, заявил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов. По его словам, начинать планировать своё финансовое будущее нужно уже сегодня. Балынин рекомендует россиянам ставить цели на длительный срок — от 20 до 30 лет.

Эксперт предлагает разделять долгосрочные планы на более короткие периоды по пять лет, а затем конкретизировать их для каждого года. Это поможет лучше контролировать процесс достижения целей. Он подчёркивает, что эти цели должны быть чёткими и измеримыми, с указанием сроков их выполнения, передает “Газета.ру”.

Важно продумать не только, как достигать поставленные задачи, но и предусмотреть возможные факторы, которые могут как способствовать успеху, так и помешать ему. Это позволит создать несколько сценариев развития событий и быть готовыми к разным ситуациям.

Балынин также советует записывать финансовые цели и отслеживать отклонения от запланированных показателей. При возникновении таких отклонений следует проанализировать причины и последствия, рассматривая их в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Экономист считает, что не стоит пугаться краткосрочных изменений, ведь главное — это долгосрочные достижения. Важно сохранять гибкость и уметь адаптироваться к изменениям в экономике, при этом не теряя ориентир на главные финансовые цели.

Балынин отмечает, что ждать идеального момента для постановки целей не нужно — он уже наступил. Временные экономические колебания не должны влиять на глобальные планы, а корректировать долгосрочные задачи стоит только по личным причинам, таким как изменение приоритетов, а не под давлением внешних обстоятельств.