Спецназовцы Росгвардии сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть в лесную зону Курской области. Об этом сообщили в ведомстве, добавив, что диверсанты были обнаружены с помощью беспилотника и впоследствии ликвидированы.

Согласно предоставленным данным, дрон зафиксировал неизвестное транспортное средство, которое передвигалось в зоне проведения контртеррористических мероприятий. Оператор беспилотника отследил маршрут диверсионной группы до места, где они планировали высадку. Это позволило своевременно обнаружить и нейтрализовать их действия.

При этом оператору российского дрона облегчил задачу водитель украинского авто – он нажал на тормоз и яркие стоп-сигналы моментально выдали местоположение пикапа.

Ранее военный аналитик Анатолий Матвийчук высказался о текущем положении дел на фронте, отметив, что лишь небольшое количество мобилизованных бойцов украинской армии участвует в реальных боевых действиях. В интервью NEWS.ru эксперт заявил, что из 25 мобилизованных военных ВСУ лишь один принимает участие в боях, а многие из остальных либо физически неспособны, либо не желают воевать.

Матвийчук также подчеркнул, что приближающаяся зима станет серьёзным испытанием для украинской армии, особенно с учётом сложных погодных условий, в которых западная техника, такая как танки Abrams и Leopard, может оказаться неэффективной. По его мнению, в этих условиях преимущество переходит на сторону России.