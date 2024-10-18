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В ходе недавнего боевого столкновения, которое произошло в зоне специальной военной операции, был уничтожен один из высокопоставленных офицеров СБУ — подполковник Руслан Степанюк. Об этом сообщил руководитель комиссии по вопросам суверенитета и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Руслан Степанюк специализировался на минно-взрывной подготовке и имел множество правительственных наград за свои заслуги. Он считался одним из самых подготовленных и опытных инструкторов украинских спецподразделений.

Ликвидация Степанюка, по мнению Рогова, является значительной потерей для сил безопасности Украины, так как он играл важную роль в подготовке кадров СБУ. Однако детали операции по его ликвидации пока не разглашаются.