Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и патриотическим проектам, сообщил о массированной атаке с применением бомб ФАБ-500 с УМПК, нацеленной на силы ВСУ в Запорожской области. В своём Telegram-канале он уточнил, что удары направлены на скопления военной техники и живой силы противника. Министерство обороны пока не дало официальных комментариев по этому поводу.

По словам Рогова, российские военные сосредоточили основные усилия на Ореховском направлении, нанося удары в районах Орехова и Малой Токмачки. Атаки поддерживаются авиацией и тяжелой техникой, обеспечивая продвижение российских сил.

Ранее Рогов уже отмечал, что российская армия продвинулась более чем на километр на этом направлении, охватив территорию шириной около восьми километров. Наступление идёт с флангов и получает значительную поддержку с воздуха. Официальные данные от Минобороны пока отсутствуют.