Татьяна Лазарева*, известная телеведущая, была объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма. Как стало известно, помимо уголовного преследования, у Лазаревой* накопился долг в России — более 42 тысяч рублей, который она не погасила по административному правонарушению.

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, долг составляет 42 800 рублей, что связано с неоплаченным штрафом. В пятницу стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Лазареву*. Решение об аресте вступит в силу после её экстрадиции или задержания на территории России.

Обвинение, предъявленное телеведущей, основывается на части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде. За подобные деяния Лазаревой* грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

*признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.