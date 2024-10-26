Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о запуске первого завода на территории Украины. Руководитель компании Армин Паппергер в интервью ТСН подтвердил, что завод уже начал свою работу. Он также подчеркнул, что украинская оборонная промышленность является важным партнером Rheinmetall, а производство на новом предприятии сосредоточено на выпуске и обслуживании военной техники.

По словам Паппергера, ключевым достижением завода станет выпуск БМП Lynx, который стартует уже к концу текущего года. Это событие станет значимым шагом в развитии оборонной отрасли Украины и её сотрудничества с международными партнерами.

Весной концерн Rheinmetall анонсировал план по строительству ещё трёх заводов на территории Украины. Эта инициатива направлена на усиление производственных мощностей и удовлетворение потребностей в оборонной технике, что стало особенно актуально в условиях нынешней ситуации.