В 1970-х годах зрители впервые увидели комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», снятую легендарным режиссёром Эльдаром Рязановым. Сюжет вращался вокруг группы итальянцев, отправившихся в Советский Союз на поиски спрятанных сокровищ. Этот фильм обрёл международную популярность благодаря участию актёров из обеих стран СССР и Италии.

Сейчас планируется создание новой версии этой культовой ленты, где в главных ролях будут задействованы актеры из РФ и КНР. Проект пока на стадии подготовки, но он станет частью масштабной программы культурного сотрудничества между Россией и Китаем.

Помимо создания новой версии фильма, в будущем планируется организовать ряд крупных культурных мероприятий: в Пекине пройдёт выставка Всероссийского музея декоративного искусства, а также будут показаны выступления российских и китайских гимнасток и проведён фестиваль анимации.

Новый ремейк станет не только данью уважения классике, но и важной вехой в культурных отношениях между двумя странами, объединив традиции и современные подходы к созданию кино.