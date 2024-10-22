В последние недели отношения между Украиной и её западными союзниками начинают давать трещины. Киев всё больше недоволен ограниченностью поддержки, а западные страны устают от растущих требований. На фоне этой напряжённости, Владимир Зеленский продолжает настаивать на своей линии, несмотря на усиливающиеся разногласия. К чему это может привести, рассказали в своем материале обозреватели РИА Новости.

Дипломатические неудачи Киева

Украина переживает период серьёзных дипломатических сложностей. Одной из ключевых целей, вступление в НАТО, остаётся далёкой мечтой. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно снова подтвердил, что Украину примут в альянс, но конкретные сроки остались неопределёнными. Это вызывает разочарование у Зеленского и его команды, которые надеялись на более конкретные результаты.

Белый дом также не даёт определённости. В администрации США подчёркивают, что по этому вопросу ещё предстоит много работы. В то же время, согласно информации от Financial Times, Украине предложили сделку: отказаться от территорий в обмен на ускоренное членство в НАТО. Однако Зеленского такой вариант не устраивает, особенно учитывая, что с ним никто не согласовывал это предложение.

Усталость союзников и растущие разногласия

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в НАТО и ЕС наблюдается усталость от затяжного конфликта на Украине, что также сказывается на решимости западных стран в вопросах помощи Киеву. Германия, под руководством Олафа Шольца, уже отказалась от предоставления дальнобойных ракет Украине, а США продолжают сдерживать процесс её приглашения в альянс.

В то же время, роль США как главного союзника Украины начинает вызывать вопросы среди западных партнёров. Один из представителей НАТО отметил, что нельзя полагаться на то, что Штаты будут нести львиную долю бремени поддержки Украины вечно. Однако в ближайшее время заменить их никто не сможет, особенно учитывая предстоящие выборы в США, которые отодвигают любые важные решения.

Ограниченная военная помощь

Администрация Джо Байдена продолжает регулярно объявлять о новых партиях оружия для Украины, однако внутри Пентагона всё чаще поднимаются вопросы о том, насколько это отражается на обороноспособности самих США. Запас дальнобойного вооружения, включая ракеты ATACMS, ограничен, что и стало одной из причин отказа Киеву в ударах по российской территории.

Особенно возмущает Зеленского масштабная военная поддержка Израиля, которую он считает примером двойных стандартов. В Киеве такое отношение вызывает недовольство, но американские чиновники подчёркивают, что не хотят обострять конфликт с Россией, опасаясь возможной эскалации до ядерного уровня.