На днях был полностью раскрыт дизайн нового Renault Logan, который должен был появиться на российском рынке в 2022 году. Фотографии автомобиля опубликовал Telegram-канал «Автопоток». Сборку этого седана планировали наладить на АвтоВАЗе, но санкции и разрыв сотрудничества с Renault помешали реализации этих планов.

Дизайн нового Logan сразу привлек внимание своим уникальным экстерьером. Особого интереса заслуживает двухъярусная оптика, которая не была представлена ни на одном рынке ранее. Этот кросс-седан, судя по всему, должен был получить унификацию по передней части с Sandero Stepway, который собирается в Тольятти. Пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет намекают на то, что приоритет отдавался версии для российских дорог.

Внутри салона существенных сюрпризов не оказалось. В интерьере нового Logan прослеживается много общего с предсерийной моделью Lada Iskra: идентичные сенсорные экраны, схожие подрулевые переключатели и похожее оформление приборной панели. Тем не менее, прототип выделяется своим техническим оснащением — на снимках видна версия с шестиступенчатой механической коробкой передач, ориентированной на европейский рынок.

Задняя часть автомобиля почти полностью повторяет турецкий седан Taliant, с небольшими изменениями, вроде серебристой накладки и пластиковых элементов. Интересно, что задние фонари Logan и Taliant взаимозаменяемы, хотя светодиодные элементы были оставлены без поворотников. Однако, в отличие от Sandero Stepway, «Логаны» нового поколения на дорогах для тестов пока не замечены.

Слухи о возможной сборке этих автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге под новой маркой XCite продолжают будоражить рынок. АвтоВАЗ пока официально отрицает эти планы, но прототипы французских моделей все чаще попадаются фотошпионам, что порождает новые слухи о возможном возрождении проекта.