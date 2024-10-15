15 октября Министерство обороны России опубликовало видео работы расчета тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек», которая уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны, разведчики 3-й общевойсковой армии обнаружили вражескую позицию, после чего боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки выдвинулась на позицию. Применив 220-миллиметровые боеприпасы с термобарической смесью, расчёт ТОС-1А эффективно поразил цель.

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) активно поддерживают продвижение штурмовых групп, практически ежедневно уничтожая украинские позиции. Огонь таких систем выжигает опорные пункты ВСУ, что позволяет штурмовикам двигаться вперед, отметили в Министерстве обороны.

Днём ранее, 14 октября, расчет системы залпового огня «Град» также нанес удар по опорному пункту ВСУ на кураховском направлении. Разведывательные подразделения с помощью беспилотников установили координаты врага, что позволило успешно провести атаку.

Военная операция на Донбассе, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается на фоне обострения ситуации в регионе.