Исследователи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики в Архангельске обнаружили редкую популяцию арктических пиявок на Алтае. Как рассказал руководитель центра Иван Болотов, новая находка – вид под названием Hyperboreomyzon polaris – представляет собой первую известную пиявку с аркто-альпийским типом ареала, встречающуюся в суровых северных условиях и в высокогорьях.

Этот вид вызывает особый интерес не только из-за своего уникального ареала, но и из-за специфики паразитической жизни. По словам Болотова, генетический анализ выявил, что пиявка опасна для водоплавающих птиц – уток и гусей, на которых она паразитирует. Болотов подчеркнул важность этого открытия для биогеографии и паразитологии, так как понимание видов паразитов водоплавающих может помочь в борьбе с ними.

География обитания Hyperboreomyzon polaris охватывает Арктику и высокогорья Азии, хотя ранее этот вид был обнаружен лишь в северных регионах. Первые экземпляры нашли на острове Колгуев и плато Путорана в 2022 году. Изучение их показало, что вид отличается от других пиявок необычной структурой тела: его сегменты разделены не на три, как у плоских пиявок, а на шесть колец. Это дает основание полагать, что Hyperboreomyzon может быть адаптирован к суровым условиям гор и Арктики.

Идея о том, что вид может обитать и в высокогорных озерах, подтвердилась, когда исследовательница Татьяна Елисеева из ФИЦКИА обратилась к коллекции Зоологического института РАН, крупнейшей в России. Там она нашла экземпляры, похожие на арктическую пиявку, но их первоначально отнесли к другому виду. Экземпляры были собраны еще в 1901 году в высокогорном озере Джулукуль на Алтае учёным Павлом Игнатовым. В рамках экспедиции в Алтайский биосферный заповедник ученым удалось собрать свежие образцы, которые молекулярный анализ подтвердил как Hyperboreomyzon polaris.

Исследователи полагают, что такой разрыв между ареалами, как Арктика и Алтай, может объясняться миграциями через птиц-хозяев, которые перевозят этих паразитов на большие расстояния. Вероятно, такие виды формировались под воздействием резких климатических изменений в период плейстоцена и голоцена. Согласно гипотезе, организмы, обитающие на равнинах Арктики, изначально могли развиваться в высокогорьях Центральной Азии, откуда позже распространялись в северные регионы.

Экспедиция на Алтай позволила также уточнить статус другого вида арктической пиявки, Glossiphonia arctica, ранее обнаруженного на Полярном Урале. Этот вид также найден в алтайских озерах, что подтверждает связь арктической фауны с высокогорьями, в частности Алтая и Центральной Азии.