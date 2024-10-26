Владимир Путин заявил о том, что командиры подразделений ВСУ расправляются со своими солдатами, когда те пытаются сдаться в плен в Курской области, передает ТАСС.

Президент России сообщил, что российские войска захватили в плен значительное количество украинских солдат. С ними, по его заверению, обращаются гуманно. В ходе допросов, пленённые военные утверждают, что командование ВСУ старается скрывать от солдат факт окружения. В этом анклаве, расположенном под Курском, управление войсками нарушено, и в рядах ВСУ распространяется паника.

«Правда, “отцы-командиры”, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — заявил российский лидер.

До этого сообщалось, что несколько солдат ВСУ, захваченных под Курском, рассказали о нежелании командования эвакуировать их из зоны активных боевых действий. В ночь на 25 октября российским силам удалось взять в плен четверых украинских военнослужащих в ходе отражения семи атак.