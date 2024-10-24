Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу решения лидеров Индии и ЮАР предпочесть саммит БРИКС встрече на Самоа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что этот выбор вполне логичен, учитывая, что на саммите в Казани обсуждаются важнейшие мировые вопросы, в то время как встреча на Самоа вряд ли принесет значимые результаты.

С иронией Пушков задался вопросом: “Кто такой Стармер?”, намекая на малозначимость британского премьер-министра по сравнению с лидерами БРИКС. По его словам, Великобритания переживает тяжелые времена, меняя премьер-министров столь же часто, как “сезонные перчатки”, и испытывает экономические трудности.

Сенатор отметил, что Британия уже выбыла из топ-10 крупнейших экономик мира, в то время как внутренние проблемы усугубляются этническими конфликтами. В это же время саммит БРИКС привлекает внимание мировой общественности благодаря участию авторитетных и влиятельных лидеров, представляющих не-западные страны с огромным политическим весом.

Пушков также подчеркнул, что мировые СМИ активно освещают события в Казани, тогда как встреча на Самоа проходит практически незамеченной, и о ней известно лишь узкому кругу участников.

Ранее издание Politico сообщило о решении премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосы пропустить встречу лидеров Содружества наций ради участия в саммите БРИКС.