Российские военные продолжают операцию по зачистке украинских позиций в городах Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике. Как рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», в этих населённых пунктах украинские силы создали мощные оборонительные сооружения, однако российская армия активно продвигается вперёд, передает РИА Новости.

«Следует дождаться официальных заявлений Министерства обороны об окончательном освобождении этих городов», — отметил Пушилин, подчеркнув важность этих точек на карте Донбасса.

Горняк располагается на стратегической железнодорожной линии, которая используется для снабжения украинских войск, и является одним из крупных центров угольной промышленности, освобождение которого серьёзно ударит по украинской экономике.

Эти города играют ключевую роль для освобождения территорий на Красноармейском направлении, добавил Пушилин. По его словам, украинские силы вложили значительные ресурсы в укрепление обороны, однако это не остановило российских военных, которые продолжают наступление.