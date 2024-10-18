На кипрском побережье Лимасола жители и туристы заметили Аллу Пугачеву, прогуливающуюся в сопровождении сына Гарри. Издание 7days сообщило, что на одном из видео 75-летняя певица предстала в джинсовых шортах, белой рубашке и кепке, спокойно шагая по набережной. Ее сын в это время катался на скейтборде рядом с матерью, защищённый шлемом.

Пугачева выглядела расслабленной, положив руку в карман шорт, пока прогулка вдоль моря привлекала внимание окружающих. Пользователи Сети, прокомментировавшие видео, написали, что певица ходит с трудом и сильно сгорбилась.

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