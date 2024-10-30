Певица Алла Пугачева с иронией отреагировала на слухи и домыслы о своей семье, опубликовав пост в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и террористической организацией и запрещенной в России).

Певица написала, что с удовольствием наблюдает за «интересными историями», которые придумывают журналисты о её жизни.

«Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — обратилась Примадонна к представителям прессы, комментируя недавнее интервью певицы Алены Кравец.

Ранее Алена Кравец высказала мнение, что Максим Галкин (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оказывает манипулятивное влияние на Пугачеву. По её словам, Примадонна якобы опасается мужа, который в личных разговорах порой позволяет себе резкие слова, маскируя их под шутки. Кравец предположила, что певица остаётся рядом с Галкиным из-за финансовых причин, детей и нежелания остаться одинокой за границей.

Пугачева и Галкин состоят в браке с декабря 2011 года, а в 2013-м на свет появились их дети — близнецы Гарри и Лиза. После начала специальной военной операции России на Украине семья покинула страну и переехала в Израиль.